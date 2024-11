Fußball-Verbandsliga: TV Echterdingen: Mammutaufgabe gegen die „Tormaschine“ der Liga

1 193 Tore in 181 Spielen – Janik Michel (vorne) ist der Rekordmann des aktuellen Echterdinger Gegners. Foto: /Ulmer

Die Abwehr des TV Echterdingen bekommt es im Spiel beim Tabellenführer Holzhausen mit dem Torerekordmann zu tun. Was aus Sicht des Trainers nun passieren muss, dass es im Kampf gegen den Abstieg nicht bereits vor der Winterpause duster wird.











Der Spielplan vermag bisweilen gnadenlos zu sein. Die Verletztenliste ist ellenlang, seit nun neun Wochen ist den Verbandsliga-Fußballern des TV Echterdingen kein Sieg mehr gelungen, und es mehren sich die Zweifel, ob es mit diesem Kader für die höchste württembergische Spielklasse reichen kann. Und wer wartet just in dieser Situation als nächster Gegner? Der Tabellenführer. In der Partie am Samstag (14.30 Uhr) beim FC Holzhausen wandeln die Gelb-Schwarzen zwischen Befürchtungen vor einer weiteren Schlappe und Hoffnung auf eine faustdicke Überraschung. Für eine solche müssten die Gäste aus den Goldäckern allerdings den Torerekordmann der Staffel stoppen.