Fußball-Verbandsliga: TV Echterdingen: Kleinigkeiten, die einen 18-Punkte- Unterschied ausmachen

1 Steht nach seiner Rotsperre wieder im Tor des TV Echterdingen: Ricardo Boroni. Foto: Günter Bergmann

Aufgeben ist für die Spieler samt Trainer des Fußball-Verbandsliga-Schlusslichts TV Echterdingen keine Option, jedoch muss der erste Schritt zum Selbstvertrauentanken an diesem Samstag im Spiel beim SSV Ehingen-Süd gelingen.











Beim Blick auf die Tabelle reibt sich Valentin Haug verwundert die Augen. Der Gegner an diesem Samstag, der SSV Ehingen-Süd (auswärts, 15 Uhr), ist auf Tabellenplatz sechs anzutreffen, hat 18 Punkte mehr als sein TV Echterdingen, das Schlusslicht der Fußball-Verbandsliga, aufzuweisen. Die Verwunderung des Echterdinger Trainers rührt von der Erinnerung an das Hinspiel und Videoaufnahmen, die er sich im Vorfeld der Neuauflage des Duells nochmals angeschaut hat. Sein Fazit: „Unglaublich, dass die Ehinger so weit vor uns liegen.“