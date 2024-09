Fußball-Verbandsliga: TV Echterdingen: Keine Vorwürfe an den finalen Fehlschützen

Keine Vorwürfe an den finalen Fehlschützen

1 Marc Mägerle (links) traf zum Anschluss, ehe es für den Teamkollegen Ismail Oguz (rechts) ein schlechtes Ende gab. Foto: Günter Bergmann

Der TV Echterdingen lässt beim 1:2 in Oberensingen die späte Chance zum glücklichen Ausgleich liegen. Kritik vom Trainer gibt es allerdings für andere Dinge.











Link kopiert



Die Last-Minute-Chance auf dramatische Weise vergeben, damit die erste Saisonniederlage kassiert. Und dennoch: Wirklich hadern will bei den Fußballern des TV Echterdingen, dem bisherigen Überraschungsteam dieser Verbandsliga-Saison, keiner. Vielleicht, weil der Leistungsunterschied auf dem Spielfeld einfach zu offenkundig war. „Klar, wir hätten am Ende gerne einen dreckigen Punkt mitgenommen“, sagt der Trainer Valentin Haug nach dem 1:2 vom Freitagabend beim Vorjahresmitaufsteiger TSV Oberensingen, räumt aber nüchtern ein: „Das Ergebnis geht in Ordnung. Der Gegner war besser als wir.“