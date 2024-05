1 Echterdingens Torjäger Caglar Celiktas glaubt fest an den Klassenverbleib – notfalls auch über den Umweg Relegation. Foto: Günter Bergmann

Caglar Celiktas, der Torjäger des Fußball-Verbandsligisten TV Echterdingen, spricht über die Chancen im Abstiegskampf.











Link kopiert



Nach der jüngsten 0:4-Niederlage beim TSV Berg und einem Negativlauf steht der TV Echterdingen derzeit auf einem Abstiegsplatz in der Fußball-Verbandsliga. Wie der Aufsteiger aus den Goldäckern das Ruder in den verbleibenden drei Begegnungen noch herumreißen will, verrät der Routinier und Torjäger Caglar Celiktas (34) im Gespräch.