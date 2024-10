Fußball-Verbandsliga: TV Echterdingen: Hoffnung auf Trendwende gegen die „Wundertüte“

1 Könnte am Sonntag zum Spielführer aufsteigen: Steffen Schmidt (rechts) vom TV Echterdingen, hier in der letzten Saison gegen den TSV Berg. Foto: Günter Bergmann

Nach wochenlanger Dreier-Durststrecke will der TV Echterdingen gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall den Heimsieg. Die sind für so manche Überraschung gut – doch die Heimelf ist gewarnt.











In buchstäblich letzter Sekunde kassierten die Echterdinger am vergangenen Spieltag gegen den VfR Heilbronn den Ausgleich, wieder wurde es nichts mit dem Sieg. Die Szene hat für TV-Coach Valentin Haug Symbolcharakter: „Es sind in dieser Saison fast immer enge Spiele, es fehlt nicht viel für die Punkte“ – am besten drei auf einmal, zuletzt geschehen am dritten Spieltag. Seitdem gab es in sieben Partien keinen Sieg mehr, der aktuelle Zwischenstand: 14. Platz, Abstiegskampf! Schrammte man gegen die Heilbronner noch haarscharf an der Trendwende vorbei, hoffen die Echterdinger natürlich auf eben jene am Sonntag. Im Heimspiel im Sportpark Goldäcker sind die Sportfreunde Schwäbisch Hall zu Gast, Anpfiff ist um 15 Uhr.