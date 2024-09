Fußball-Verbandsliga: TV Echterdingen: Hält der Überraschungslauf auch beim Ehemaligen-Treffen an?

1 Deniz Bulut, hier noch im Echterdinger Trikot, zieht nun im Mittelfeld des anstehenden Gegners TSV Oberensingen die Fäden. Foto: Archiv Günter Bergmann

Der TV Echterdingen ist an diesem Freitagabend in Oberensingen zu Gast – bei einem Gegner, an den er vor der Saison drei Leistungsträger verloren hat. Wie man beim Filderclub dem Wiedersehen entgegenblickt und was das Erfolgsrezept sein soll.











Link kopiert



Gut möglich, dass sich beim Fußball-Verbandsligisten TV Echterdingen dieser Tage der ein oder andere selbst in die Seite zwickt – um sicher zu gehen, dass das Ganze nicht doch bloß ein Traum ist. Aber, keine Sorge: alles Wirklichkeit. Tabellenplatz zwei, in dieser Saison noch unbesiegt. Woraus sich für den Beinaheabsteiger der vergangenen Runde die spannende Frage ergibt: Kann der Überraschungslauf auch an diesem Freitagabend weitergehen? In Oberensingen (Plätschwiesen, 19.30 Uhr) wartet die bislang wohl mit schwerste Aufgabe – und das Wiedersehen mit drei alten Teamkollegen.