Fußball-Verbandsliga: TV Echterdingen: Fußball-Wunder, Teil zwei, bitte

Vor dem Start am Sonntag schwankt der Tabellenvorletzte zwischen feuriger Kampfeslust und nüchternem Realismus. Kann es tatsächlich zur erneut großen Aufholjagd reichen? Woran in der Winterpause die Transferpläne gescheitert sind.

Ist etwas dran an der alten Weisheit, dass sich im Lauf einer Saison Pech und Glück ausgleichen, dann braucht beim TV Echterdingen keinem bange zu sein. Ganz im Gegenteil. Dann wären fast schon alle Voraussetzungen für eine tolle Rückrunde geschaffen. Tatsächlich aber muss der Trainer Valentin Haug bei diesem Thema lachen – und zwar eher bitter als amüsiert.

Dass sich in der Vorbereitungsphase der Neuzugang Dominik Renz einen Kahnbeinbruch zugezogen hat und dass nun auch noch dem Abwehrroutinier Marc Mägerle wegen eines vermuteten Knochenödems eine mehrwöchige Pause droht, sind zwei Begebenheiten, die gleich wieder ins bisherige Bild passen. Gefühlt bleibt es für den Fußball-Verbandsligisten aus den Goldäckern in diesem Spieljahr verflucht und verhext. „Wir sind weiterhin extrem gebeutelt“, stöhnt Haug. Und so wirkt die sportliche Mammutaufgabe, die sich vor ihm und den Seinen auftürmt, noch ein bisschen größer, als sie es eh schon ist.

Lesen Sie auch

Acht Punkte – das ist die Kluft zum elften Tabellenplatz, der im besten Fall zum direkten Klassenverbleib reichen wird, nach jetzigem Stand aber sogar nur der Relegationsrang wäre. Das Ermutigende: acht Punkte – so viele waren es auch zum nahezu gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr, ehe den Echterdingern nach einer Aufholjagd noch die Rettung gelang. Insofern: alles schon mal dagewesen. Insofern: die Gelb-Schwarzen selbst haben schon bewiesen, dass im Fußball „nichts unmöglich ist“, wie Haug es nennt. Ob sogar so viel, dass sich das Husarenstück wiederholen lässt, muss sich nun von diesem Wochenende an zeigen.

Vor dem Wiederanpfiff ist es im Verein ein Balanceakt zwischen feuriger Kampfeslust und nüchternem Realismus. „Wenn ich sage, wir konzentrieren uns ausschließlich auf die Verbandsliga, sagen die Leute: Denen fehlt es an Realitätssinn“, sagt Haug. „Sage ich, wir denken auch schon an die Landesliga, sagt ein jeder: Die schenken gedanklich bereits ab.“ Für ihn selbst steht fest: „Wir werden, so lange es rechnerisch eine Chance gibt, alles versuchen.“ Allen ungünstigen Vorzeichen zum Trotz.

Dass es eine ganz schwere Saison wird, hatte nach dem Mega-Kaderumbruch vom Sommer schon vor deren Beginn ein jeder wissen müssen. Spätestens aber dann, als die angedeutete Verletztenmisere in der Hinserie immer dramatischere Züge annahm. Der zwischendurch gleichzeitige Ausfall aller verbliebenen Eckpfeiler (Marvin Kuhn, Steffen Schmidt, Caglar Celiktas, Christian Heinrich) war schlicht nicht mehr zu kompensieren. Für den Kapitän und Abwehrchef Marvin Kuhn (Kreuzbandriss) dürfte die Runde bereits beendet sein, ebenso für den Torhüter Marko Gaspar (Knieoperation).

Die anderen, mittlerweile Genesenen sind es, die Haug Hoffnung machen. Stichwort Steigerungspotenzial. So steht ein Celiktas, im Jahr nach dem Aufstieg noch zweitbester Schütze der Staffel, bislang bei gerade mal zwei Saisontörchen. „Bleibt er fit, wird er wieder viel öfter treffen“, ist Haug überzeugt. Nicht nur das: „Cagi ist einer, der mit seiner Emotionalität wachrütteln und mitreißen kann.“ Darüber hinaus ist der Coach zuversichtlich, dass auch einige der Teamkollegen „den Durchbruch auf ein wieder höheres Level“ schaffen. In den Testspielen etwa sammelten ein Florian Dölker und Anes Handanagic persönliche Pluspunkte.

Doch noch Nachschlag aus Donzdorf?

Der Plan, der Mannschaft zudem mit externen Verstärkungen eine Vitaminspritze zu geben, scheiterte derweil weitgehend. Mal, weil ein tief im Abstiegskampf steckender Tabellenvorletzter halt nicht gerade die attraktivste Adresse ist. Mal aus finanziellen Gründen. Und mal, weil sich der abgebende Verein quer gestellt habe, „obwohl er selbst seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen konnte“, merkt Haug schmallippig an. Namen will er dabei keinen nennen. Wer gemeint ist, ist auch so klar. Die Rede ist vom taumelnden Landesliga-Spitzenreiter JC Donzdorf. Ob aus dessen sich abzeichnender „Konkursmasse“ für die Echterdinger manch einer nun doch noch einmal interessant wird, bleibt abzuwarten.

Einstweilen ist der einzige Neue mit prompter Startelf-Perspektive der vom MTV Stuttgart verpflichtete Torhüter Ricardo Boroni – mit einem Aber. Zuletzt fiel der als Nummer eins vorgesehene 34-Jährige für drei Wochen krank aus.

Alles-oder-nichts-Spiel gleich zum Start

So lässt Haug noch offen, wer im Auftaktspiel am Sonntag (15 Uhr) zuhause gegen den TSV Berg zwischen den Pfosten stehen wird. Jedenfalls ist es gleich eine Aufgabe mit Alles-oder-nichts-Charakter. Auch der Gegner belegt einen Abstiegsplatz. Will der TV Echterdingen tatsächlich noch einmal durchstarten, „müssen wir schnell den Anschluss kriegen“, weiß Haug. Initialzündung also bitte sofort – oder, so ist zu befürchten, gar nicht mehr.

Haugs tapfere Rechnung lautet: „Acht Siege aus den verbleibenden 14 Spielen. 36 Punkte müssten reichen.“ Geht sie auf, „könnten wir das feiern wie einen Meistertitel“. Falls nicht, sind immerhin erste Weichen schon gestellt. Haug und sein Assistent Predrag Sarajlic haben ihre Verträge für die nächste Saison verlängert. In diesem Fall nichts unter dem Einflussfaktor Pech oder Glück, sondern der vertrauensvollen Planung – und laut dem Abteilungsleiter Phillip Wunsch „ein wichtiges Signal für die Zukunft“. In welcher Spielklasse auch immer sie liegen wird.

Weitere Infos

Zugänge

Ricardo Boroni (34, Tor, MTV Stuttgart), Yule Tröger (27, Tor, Wiedereinstieg/in der Hinrunde bereits Einsätze in der eigenen zweiten Mannschaft), Dominik Renz (20, Angriff, JC Donzdorf), Hasan Kaya (19, Tor, pausierte/zuletzt Junioren MTV Stuttgart). Schon während der Hinrunde: Leo Milutinovic (21, Abwehr, eigene zweite Mannschaft).

Abgänge

Martin Dahlem (Spvgg Durlach-Aue), Laurel Vran (Umzug nach Frankfurt), Denis Köhler (1. FC Frickenhausen), Tim Stelzl (SV Breuningsweiler), Dennis Chirivi (TV Pflugfelden), Valentino Patricelli (eigene zweite Mannschaft).

Abstieg

Die Zahl der Absteiger hängt davon ab, wie viele württembergischen Mannschaften aus der Oberliga absteigen. Moment sieht es dort schlecht aus: Im SV Fellbach, dem FV Ravensburg und Calcio Leinfelden-Echterdingen wären gleich drei Teams betroffen. Dies würde für die Verbandsliga fünf Direktabsteiger bedeuten. Dementsprechend müsste der Tabellenelfte in der Relegation um den Klassenverbleib spielen. Gegner am 22. Juni: der Gewinner der beiden vorangegangenen Runden, in denen die vier Landesliga-Zweiten unter sich sind.