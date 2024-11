Fußball-Verbandsliga: TV Echterdingen: Frust nach spätem Doppelschlag des Tabellenführers

1 Nah dran, und dann doch wieder keine Punkte: die Echterdinger Marc Mägerle und Laurel Vran (von links). Foto: Archiv/Günter Bergmann

Zwei Gegentore kurz vor Schluss verhindern die greifbar nahe Echterdinger Überraschung in Holzhausen. Nun folgen aus Sicht des Trainers Haug „die Wochen der Wahrheit“.











Nur fünf Minuten haben gefehlt. Fünf Minuten zwischen Überraschungscoup und finalem Frust. Dann, fast schon am Ende, ist es für die Verbandsliga-Fußballer des TV Echterdingen am Samstag doch noch gekommen wie befürchtet. Sie haben ihr Spiel beim Tabellenführer FC Holzhausen verloren. Zwei späte Gegentore zum 0:2 verlängerten die eigene Durststrecke auf nun neun Begegnungen in Serie ohne Sieg (zwei Unentschieden, sieben Niederlagen), flankiert von hängenden Köpfen. „Die Mannschaft hat ein ganz anderes Gesicht gezeigt als in der Woche zuvor. Eine sehr ordentliche Leistung“, lobt der Trainer Valentin Haug. Aber: eben erneut null Punkte. Und das, daraus macht er keinen Hehl, „fühlt sich gerade extrem bitter an“.