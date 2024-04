1 Michael Deutsche eröffnete in Pfullingen den Echterdinger Torreigen. Foto: Archiv Günter Bergmann

Trotz mehrerer Ausfälle und einem Debütanten im Tor gewinnt der Filderclub in Pfullingen mit 4:1 – ein Ergebnis mit Folgen für den Abstiegskampf insgesamt.











Nein, Bauchschmerzen habe er bei dieser Aufstellung keine gehabt, sagt der Trainer Antonino Rizzo. Und hinterher dann schon gleich gar nicht mehr. Denn auch mit zwei Startelfdebütanten im Tor und in der Innenverteidigung haben sich Rizzos Fußballer vom TV Echterdingen eindrucksvoll im Abstiegskampf der Verbandsliga zurückgemeldet. Eine Woche nach der ernüchternden 3:6-Schlappe im Aufsteigerduell mit dem GSV Maichingen zeigten die Gelb-Schwarzen am Samstag ein komplett anderes Gesicht. Das Ergebnis: ein 4:1-Auswärtssieg beim VfL Pfullingen, der mit Blick auf die Tabelle nicht nur in den Goldäckern für emotionale Regungen sorgen dürfte.