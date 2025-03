Fußball-Verbandsliga: TV Echterdingen: Die ersten Rückrundenpunkte gegen den großen Favoriten?

1 Anes Handanagic (3. von links) und seine Echterdinger warten in der zweiten Saisonhälfte noch auf Punkte. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Trotz prekärer Tabellensituation hält die Echterdinger Mannschaft zusammen. Gegen die TSV Oberensingen dürfte es zum Wiedersehen mit ehemaligem Stammpersonal kommen.











Link kopiert



So manch einer sagt, dass sich das wahre Gesicht einer Mannschaft erst in den Untiefen des Abstiegskampfes zeigt. Wenn die Punkte ausbleiben und das Abstiegsgespenst droht, kommt es nicht selten zu Auflösungserscheinungen – auf dem Platz und bei der Kaderplanung. Nicht so beim TV Echterdingen. Erst kürzlich gab der Tabellenletzte der Verbandsliga bekannt, auch in der kommenden Saison mit zahlreichen Stammkräften planen zu können – Klassenerhalt hin oder her. Gleichzeitig verordnet Trainer Valentin Haug vor dem Heimspiel gegen die TSV Oberensingen am Sonntag (15 Uhr) die eigenen Probleme vor allem im individuellen Bereich.