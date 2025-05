Fußball-Verbandsliga: TV Echterdingen beendet sechsmonatige Durststrecke

1 Leo Milutinovic (links) brachte die Echterdinger Gäste mit seinem Treffer auf Kurs „Auswärtssieg“. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Mit einem 2:0 im Kellerduell in Heimerdingen gewinnen die Gelb-Schwarzen erstmals seit November wieder ein Spiel. Nun bleibt für diese Saison immerhin noch ein Ziel.











Erst zum zweiten Mal in der laufenden Saison und erstmals seit dem zweiten Spieltag (3:2 in Berg am 24. August) haben die Fußballer des TV Echterdingen in der Verbandsliga wieder einen Auswärtssieg bejubelt. Zugleich endete für sie mit dem 2:0 am Freitagabend beim TSV Heimerdingen eine Durststrecke von sechs Monaten überhaupt ohne Sieg. Freilich, am eigentlichen Ergebnis wird dies nichts mehr ändern. Dass beide aktuellen Kontrahenten absteigen, war zuvor schon festgestanden.