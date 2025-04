Fußball-Verbandsliga: TV Echterdingen: Bangen um den Torjäger

1 Sein Einsatz in Balingen ist fraglich: der Echterdinger Torjäger Caglar Celiktas. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Balingen II steht ein Fragezeichen hinter Caglar Celiktas. Dennoch hofft der Tabellenletzte auf das Ende einer inzwischen fünfmonatigen Serie.











In dieser Woche waren es genau fünf Monate. Fünf Monate ohne Punktspielsieg. Gelingt den Verbandsliga-Fußballern des TV Echterdingen nun endlich das so lang ersehnte Erfolgserlebnis? Mit der Begegnung am Samstag (15.30 Uhr) beim Aufsteiger TSG Balingen II setzt sich für die Gelb-Schwarzen die Abschiedstour aus der Spielklasse fort.