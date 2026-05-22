Beide Teams bekommen es am 30. Spieltag mit direkten Konkurrenten gegen den Abstieg zu tun. Fest steht nun, zu welchem Verein der Keeper Bozatzioglou wechselt.
Selten waren die beiden Oberligisten VfR Mannheim und Türkischer SV Singen so im Fokus der württembergischen Fußballvereine wie in dieser Saison. Schafft der Zweitplatzierte Mannheim über die Aufstiegsspiele den Sprung in die Regionalliga, dann steigt in der Verbandsliga ein Team weniger ab. Rutscht das Singener Team aus dem badischen Bezirk – aktuell einen Zähler über dem Strich – noch auf einen Abstiegsplatz, dann erwischt es gar zwei Mannschaften weniger. Szenarien, mit denen sich der TSV Weilimdorf vor dem Auswärtsspiel beim noch tiefer im Abstiegssumpf steckenden SSV Ehingen-Süd ebenso beschäftigt wie Calcio Leinfelden-Echterdingen vor dem Heimspiel gegen den FC Esslingen. Ebenfalls ein Kellerduell des 30. Spieltags.