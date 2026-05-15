Fußball-Verbandsliga TSV Weilimdorf: „Die Jungs sind heiß“ – die Rechnung von Trainer Stierle im Abstiegskampf

Der TSV Weilimdorf steht im Abstiegskampf vor drei Endspielen. Für die Heimpartie gegen den TSV Berg bangt der Trainer Oliver Stierle um seine beiden dienstältesten Kräfte.
Beim TSV Weilimdorf folgt ein Endspiel auf das nächste. Nicht nur am vergangenen Donnerstagabend, als die zweite Mannschaft im Bezirkspokalfinale gegen den SV Sillenbuch mit 6:1 gewann und zeitgleich die Futsaler den Gewinn des deutschen Meistertitels feierten. Endspiel-Charakter haben nun auch die drei verbleibenden Spiele von Teams eins um den Verbleib in der Fußball-Verbandsliga. „Wir alle wissen, dass wir noch zwei Siege brauchen“, sagt der Trainer Oliver Stierle vor dem Heimauftritt gegen den TSV Berg an diesem Samstag (15.30 Uhr).