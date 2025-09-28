Fußball-Verbandsliga: TSV Weilimdorf: Auf das Ja-Wort folgen wurfgewaltige Argumente

Der Fußball-Verbandsligist gewinnt sein Heimspiel gegen den Mitaufsteiger VfB Friedrichshafen verdient. Zuvor wurde die Trainerfrage nun endgültig geklärt.
Sie ist nun auch zu 100-Prozent geklärt, die Frage nach dem künftigen Trainer beim Verbandsligisten TSV Weilimdorf. Wenig überraschend haben die Club-Verantwortlichen den bisherigen Co-Trainer Oliver Stierle zum Chef befördert. Nach dem gesundheitsbedingten Rückzug von Meistermacher Manuel Fischer war der Anleiterposten vakant. Stierle hatte mit sechs Punkten aus vier Spielen gute Argumente für eine „Festanstellung“ geliefert. Sein erster Auftritt am Samstag als offizieller Chefcoach konnte sich zudem sehen lassen. Der Aufsteiger aus dem Stuttgarter Norden fertigte den Mitaufsteiger vom Bodensee, den VfB Friedrichshafen, zuhause mit 5:1 ab.