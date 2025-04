Fußball Verbandsliga: TSV Heimerdingen: Die Sehnsucht nach dem ersten Sieg

1 Kehrt gegen die TSG Balingen II in den TSV-Kader zurück: Außenverteidiger Salvatore Pellegrino Foto: Baumann/Alexander Keppler

Fußball-Verbandsligist TSV Heimerdingen will am Samstag bei der TSG Balingen II den ersten Dreier des Jahres in der Verbandsliga holen. „Es ist eine Frage der Einstellung“, sagt Trainer Daniel Riffert.











Nur zwei Punkte beträgt die Ausbeute des TSV Heimerdingen in der Rückrunde – was dazu geführt hat, dass der TSV als Vorletzter im Tabellenkeller feststeckt. Der Abstand auf den Relegationsrang beträgt sieben Zähler. Dass gegen den souveränen Tabellenführer Türkspor Neckarsulm am vergangenen Samstag keine Punkte hinzukamen, hatten die TSV-Verantwortlichen eingepreist.