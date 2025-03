Fußball Verbandsliga: TSV Heimerdingen belohnt sich wieder nicht selbst

1 Für Trainer Daniel Riffert und den TSV Heimerdingen setzte es in Ehningen die nächste Niederlage. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der Fußball-Verbandsligist hat im Duell beim SSV Ehingen-Süd deutlich mehr vom Spiel, geht am Ende aber als 0:1-Verlierer vom Feld.











Der TSV Heimerdingen muss in der Verbandsliga in diesem Jahr weiter auf das erste Erfolgserlebnis warten. Nach der 1:4-Niederlage im Nachholspiel beim damaligen Tabellennachbarn TSV Berg und dem 1:3 auf eigenem Platz gegen das Spitzenteam des TSV Oberensingen kassierten die Grün-Weißen im dritten Spiel des Jahres mit einem 0:1 (0:1) beim Tabellensechsten SSV Ehingen-Süd die dritte Niederlage und bleiben 2025 weiterhin ohne einen einzigen Punkt. Und diese Niederlage war eine von der Sorte, die den TSV-Verantwortlichen richtig wehtun. „Fußball kann manchmal richtig grausam sein. In diesem Spiel wäre deutlich mehr für uns drin gewesen“, haderte TSV-Trainer Daniel Riffert, dessen Team mit 14 Zählern weiterhin Tabellenvorletzter ist und sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz aufweist.