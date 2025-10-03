Schaffen ausgerechnet die Echterdinger, was in dieser Saison noch keinem Team gelungen ist? Ihr Trainer ist optimistisch – und warnt zugleich vor „brutaler gegnerischer Qualität“.
Zum Glück ist Fußball keine Mathematik. Sonst müssten die Verbandsliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen schon vor diesem Spieltag die weiße Flagge hissen. Denn was sollte dafür sprechen, dass ausgerechnet ihnen gelingt, was in dieser Saison noch keine Mannschaft geschafft hat? Genau das ist nun allerdings das Vorhaben: ein Sieg am Sonntag (15 Uhr) gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer Young Boys Reutlingen – einer verheerenden Serie im eigenen Stadion zum Trotz.