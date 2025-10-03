Schaffen ausgerechnet die Echterdinger, was in dieser Saison noch keinem Team gelungen ist? Ihr Trainer ist optimistisch – und warnt zugleich vor „brutaler gegnerischer Qualität“.

Zum Glück ist Fußball keine Mathematik. Sonst müssten die Verbandsliga-Fußballer von Calcio Leinfelden-Echterdingen schon vor diesem Spieltag die weiße Flagge hissen. Denn was sollte dafür sprechen, dass ausgerechnet ihnen gelingt, was in dieser Saison noch keine Mannschaft geschafft hat? Genau das ist nun allerdings das Vorhaben: ein Sieg am Sonntag (15 Uhr) gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer Young Boys Reutlingen – einer verheerenden Serie im eigenen Stadion zum Trotz.

Wann die Echterdinger letztmals ein Heimspiel gewonnen haben? Da kommt einem fast schon der alte Witz in den Sinn, in dem der Sohn für den gemeinsamen Lieblingsverein eben dies den Vater fragt – und als Antwort erhält: „Keine Ahnung, da musst Du zum Opa gehen.“Sage und schreibe zehn Monate – so lange ist es im Calcio-Fall her. 8. Dezember 2024: Seinerzeit noch in der Oberliga und unter dem damaligen Interimstrainer-Duo Ioannis Tsapakidis/Marijo Marinovic sprang gegen den späteren Mitabsteiger FC Zuzenhausen ein 3:0 heraus. Seitdem ist der Sportpark Goldäcker zum Selbstbedienungsladen für die Konkurrenz verkommen. Gefolgt sind dort für die Gastgeber zehn (!) Punktspielniederlagen am Stück, neun davon auf dem Rasen, eine am grünen Tisch, an dem die Italo-Schwaben den einen Zähler vom 1:1 gegen den VfB Friedrichshafen vor Kurzem wie berichtet nachträglich verloren haben.

Dennoch will sich der aktuelle Coach Francesco Di Frisco nicht entmutigen lassen. Ganz im Gegenteil. „Solche Statistiken interessieren mich nicht. Wir schauen nach vorne, nicht zurück“, sagt er zum einen. Und zum anderen schiebt er nach: „Wir wollen jetzt der Verein sein, der den Spitzenreiter zum Stolpern bringt.“ Auf dass das erst am vorangegangenen Spieltag mit dem 2:0-Auswärtserfolg beim SSV Ehingen-Süd gesetzte Pflänzchen des Aufschwungs nicht gleich wieder in den Boden getreten wird. Zeit wäre es für etwas Ergebniskonstanz nach dem bislang äußerst holprigen Saisonverlauf.

Was freilich auch in der Ehingen-Begegnung als Sorgenthema geblieben ist, ist die Chancenverwertung. „Gemessen an den Möglichkeiten, hätte es auch 6:0 oder 7:0 ausgehen können“, moniert Di Frisco – wissend, dass sich die Mannschaft gegen den nun anstehenden nächsten Gegner solche Versäumnisse kaum erlauben können wird. „Die Young Boys“, weiß der Trainer, „haben brutale Qualität.“ „Eigentlich“, so seine Einschätzung, „können die würfeln, wen sie aufstellen – es kommt immer ein starkes Team heraus.“ Nicht von ungefähr galt der Vorjahresaufsteiger schon vor Rundenbeginn als heißer Titelkandidat. Diesen Vorschusslorbeeren wurde das Aufgebot um die Torjäger Adil Iggoute und Marko Drljo (früher TSV Plattenhardt) bislang vollauf gerecht. Nach neun Spieltagen führen die Achalmkicker das Klassement mit fünf Punkten Vorsprung an. Ihre bisherige Bilanz: acht Siege, ein Remis, null Niederlagen.

Demgegenüber hat Di Frisco die personelle Qual der Wahl. Auch der Kapitän Jovan Djermanovic (kam zuletzt angeschlagen nur von der Bank), Philipp Seemann (nach Gelb-Rot-Sperre), Emilio Amenta und Isaiah Pharell Thompson (waren beide krank) bieten sich wieder als Optionen an. Ein Fragezeichen steht Stand jetzt lediglich hinter Sangar Aziz (muskuläre Probleme).

Entscheiden wird Di Frisco nach dem Abschlusstraining. Seine Einschätzung: „Auf dem Spielfeld wird nicht so sehr die individuelle Qualität den Ausschlag geben, sondern wer mehr will.“ Werden dies die Seinen sein?