Fußball Verbandsliga: Tom Kaczmarek spricht über seinen schweren Zusammenprall

1 Torhüter riskieren im Eins-gegen-eins-Duell oft Kopf und Kragen: Tom Kaczmarek im Spiel gegen den TSV Oberensingen. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Tom Kaczmarek vom TSV Heimerdingen prallt mit einem Gegenspieler zusammen – beide verletzen sich schwer. Der Torhüter erzählt, wie er sich im Krankenhaus mit ihm ausgesprochen hat und wie beide das Video des Unfalls anschauten.











Rund 200 Zuschauer hörten auf dem Sportplatz an der Weissacher Straße den schrecklichen Knall, als am vergangenen Samstag Tom Kaczmarek vom Fußball-Verbandsligisten TSV Heimerdingen mit Noah Feil von den SF Dorfmerkingen mit den Köpfen zusammenprallten. Beide lange blutend am Boden, kamen ins Krankenhaus Leonberg – und dort schrieb der Sport eine schöne Geschichte von Fairness und Verständnis. „Wir haben uns ausgesprochen, ich habe mich entschuldigt – er hat es akzeptiert“, erzählt der 21 Jahre alte TSV-Torhüter, der sein Team am Samstag (15 Uhr) im Spiel bei der TSG Tübingen als Fan unterstützt.