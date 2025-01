Fußball-Verbandsliga: TCV Echterdingen: TV Echterdingen verpflichtet Stürmertalent

1 Echterdingenes Torjäger Caglar Celiktas (rechts) bekommt Unterstützung im Sturm. Foto: Archiv/ Günter Bergmann

Der Vorletzte der Fußball-Verbandsliga hat sich die Dienste von Dominik Renz vom Landesliga-Spitzenreiter JC Donzdorf gesichert.











Am kommenden Montag bittet Manuel Haug seine Spieler zur ersten Trainingseinheit des Jahres. Der Coach und die Spieler des TV Echterdingen wollen in der fünfwöchigen Vorbereitungsphase den Grundstein legen, um den Klassenverbleib in der Fußball-Verbandsliga doch noch irgendwie zu schaffen. Alles andere als ein leichtes Unterfangen – der Rückstand sowohl auf den Relegations- als auch Nichtabstiegsplatz beträgt acht Zähler. Ab dem 8. März haben die Kicker vom Sportpark Goldäcker in 14 Spielen noch die Chance, das fast Unmögliche, doch noch möglich zu machen. Dazu will und soll auch Dominik Renz beitragen. Während der Woche hat der Filderclub den 19-jährigen Stürmer vom Landesliga-Spitzenreiter JC Donzdorf verpflichtet. In 15 Spielen markierte dieser vier Treffer und war zweimal als Lieferant tätig.„Er ist ein großes Talent und wir haben mit ihm ein gutes Gefühl, unsere Probleme in der Offensive zu reduzieren“, sagt der TVE-Coach Haug. In 16 Spielen traf der Tabellenvorletzte nur 19 Mal ins gegnerische Netz.