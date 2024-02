Fußball-Verbandsliga: SV Fellbach: Weit weg von der Normalform

1 Niklas Pollex (Mitte) beschert dem SVF mit seinem frühen Tor zum 1:0 einen Start nach Maß. Danach treffen allerdings nur noch die Gastgeber vom SSV Ehingen-Süd. Foto: /Günter Schmid

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren das Nachholspiel beim SSV Ehingen-Süd mit 1:3 und verpassen es, ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf sechs Punkte auszubauen.











Link kopiert



Das hatten sich Mario Marinic und die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach ganz anders ausgemalt. Mit einem Sieg im Nachholspiel beim abstiegsbedrohten SSV Ehingen-Süd wollten sie am Samstagnachmittag ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf den ärgsten Verfolger Calcio Leinfelden-Echterdingen eigentlich auf sechs Zähler ausbauen. Am Ende der 90-minütigen Spielzeit auf dem Wenzelstein-Kunstrasen in Ehingen stand jedoch eine bittere 1:3-Pleite (1:1). Und die war nicht nur dem ungewohnten kleinen Platz geschuldet, sondern vor allem der Tatsache, dass kaum ein Fellbacher Akteur zu seiner Normalform fand. „Unsere Leistung war sehr durchwachsen, besonders in den zweiten 45 Minuten. Da hatten wir eigentlich keine echte Torchance mehr“, sagt Marinic. Jetzt gelte es möglichst schnell „den Mund abzuwischen“, denn mit der zweiten Nachholpartie am Samstag, 14 Uhr, bei den Spfr Dorfmerkingen wartet schon die nächste schwierige Aufgabe. Zur Erinnerung: das Hinspiel auf eigenem Platz hatten die Fellbacher zum Saisonauftakt mit 1:3 verloren.