1 Der Fellbacher Cheftrainer Mario Marinic will seine Mannschaft vor seinem Abschied noch zum Meistertitel führen. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Vor dem Auswärtsspiel an diesem Freitag bei der abstiegsbedrohten TSV Oberensingen, gibt der Trainer der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach bekannt, dass er seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag „schweren Herzens“ nicht verlängern wird.











Die Befürchtung hatten viele. Jetzt ist sie zur Gewissheit geworden. Mario Marinic, der Trainer der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach, wird seinen am Ende der Saison auslaufenden Vertrag beim finanziell arg ins Straucheln geratenen Spitzenreiter nicht verlängern. Das teilen die Abteilungsvorderen in einer Presseerklärung vor dem Spiel an diesem Freitag, 19.30 Uhr, bei der TSV Oberensingen mit. „Mit Mario Marinic verlässt uns nicht nur ein herausragender Trainer, sondern auch eine Persönlichkeit, die einen außerordentlichen Teamspirit und Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft geschafften hat“, wird die Abteilungsleiterin Nicole Sdunek zitiert. Außer Marinic werden auch die Co-Trainer Alexander Kustermann und Darko Milosevic ihre Tätigkeiten beenden.