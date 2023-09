1 Muss beim Auswärtsspiel seiner Fellbacher Fußballer in Weiler aus privaten Gründen passen: Coach Mario Marinic Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der Fußball-Verbandsligist SV Fellbach tritt am Samstag, 15.30 Uhr, beim FV Rot-Weiß Weiler an – ohne Trainer.











Mario Marinic, der Trainer der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach, hat sich in den Trainingseinheiten in dieser Woche zurückgehalten – und das Kommando an seine beiden Co-Trainer Darko Milosevic und Alexander Kustermann übergeben. Der Grund: wegen seiner hochschwangeren Ehefrau wird der 39-Jährige am Samstag, 15.30 Uhr, nicht mit zum Auswärtsspiel beim FV Rot-Weiß Weiler fahren. „Das ist zu weit. Das wäre unverantwortlich“, sagt der Coach, der aber in telefonischem Kontakt mit seinen beiden Vertretern sein wird – und gegebenenfalls dann aus dem Kreißsaal die Daumen drückt.