1 Giuliano D’Aleo (links) ist gegen den FV Rot-Weiß Weiler ein Kandidat für die Fellbacher Startelf. Foto: /Günter Schmid

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach empfangen an diesem Samstag, 15 Uhr, auf dem heimischen Kunstrasen das Kellerkind FV Rot-Weiß Weiler, mit dem sie noch eine Rechnung offen haben.











Mario Marinic wünscht sich ein entspanntes Osterfest mit seiner Familie. Dafür, sagt der Trainer der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach, würde ein Sieg im Heimspiel an diesem Samstag (15 Uhr, Kunstrasenplatz) gegen den abstiegsgefährdeten FV Rot-Weiß Weiler einen ganz erheblichen Beitrag leisten. Doch ganz so einfach wie die Tabellenkonstellation es vermuten lässt – auf der einen Seite der Spitzenreiter, auf der anderen der Tabellenvorletzte – wird die Aufgabe sicherlich nicht werden. Ohnehin sind die Fellbacher mit Blick auf das Hinspiel gewarnt. Damals, am 16. September des vergangenen Jahres, verlor der SVF ohne seinen Trainer, der bei seiner hochschwangeren Frau weilte, beim Aufsteiger mit 0:2. Es waren die ersten Punkte überhaupt für die Gastgeber nach zuvor vier Niederlagen.