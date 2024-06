1 Fellbacher Jubel mit Krone und Aufstiegs-Shirt nach dem geschafften Aufstieg. Foto: Torsten Streib

Durch den 3:0-Erfolg über den SSV Ehingen-Süd machen die Fußballer des SV Fellbach ihr Meisterstück und spielen künftig erstmals in der Oberliga.











Samstag, 1. Juni 2024, 17.25 Uhr, Max-Graser-Stadion in Fellbach: Schiedsrichter Jonathan Woldai (Stuttgart) pfeift die Partie zwischen dem SV Fellbach und dem SSV Ehingen-Süd ab. Großer Jubel auf der mit 777 Zuschauern gefüllten Tribüne und vor allem unten auf dem Spielfeld bei den in rot gekleideten Akteuren samt Trainerstab und Betreuer. Es ist geschafft: Durch den 3:0-Sieg im finalen Saisonspiel hat sich der SV Fellbach die Verbandsliga-Meisterschaft und erstmals den Aufstieg in die Oberliga gesichert. Und dies nach einer finanziell turbulenten Runde, haben die Spieler doch seit mehreren Monaten keine Zahlungen mehr erhalten. Feiern und Freudentänze waren angesagt, das alles in den Aufstiegs-T-Shirts mit der Aufschrift „Team Super Mario“ in Anspielung an den Meistertrainer Mario Marinic.