1 Unzufrieden: Mario Marinic Foto: Nicklas Santelli

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach erleben gegen die Spfr Schwäbisch Hall eine desolate erste Hälfte und verlieren verdient mit 2:4 (1:4).











Link kopiert



Seinen 39. Geburtstag hatte sich Mario Marinic am Samstag zweifelsfrei anders vorgestellt. Drei Punkte hatte sich der Trainer der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach von seiner Entourage im Spiel bei den Spfr Schwäbisch Hall gewünscht, um am Abend noch ein wenig mit seiner hochschwangeren Ehefrau Sarah freudig feiern zu können. Doch mit dem Geschenk für den Coach ist es nichts geworden. Stattdessen haben die Fellbacher in den ersten 45 Spielminuten überaus großzügig Geschenke an die Gastgeber verteilt – und vor 300 Zuschauern dafür eine verdiente 2:4-Niederlage (1:4) eingesteckt. „Das war eine absolut desolate Leistung im Defensivbereich“, sagte Marinic hörbar angeschlagen. Allen vier Gegentoren gingen individuelle Fehler im Spielaufbau voraus. Diese bestraften die Gastgeber mit ihrem schnellen Umschaltspiel bitter. Dabei hatte Marinic sein Team just vor diesem Szenario gewarnt gehabt.