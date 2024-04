1 Fabijan Domic köpft die Fellbacher gegen den GSV Maichingen in Führung, zum Sieg reicht der Treffer aber nicht. Foto: /Günter Schmid

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach kommen im Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten GSV Maichingen nicht über eine 1:1-Remis hinaus. Zum Pechvogel avanciert dabei der A-Junioren-Keeper Levin Härtel, der kurzfristig in die Startelf beordert wurde.











Link kopiert



Eigentlich hat er seine Sache bei seinem Premiereneinsatz von Beginn an in der Verbandsliga-Mannschaft des SV Fellbach gegen den GSV Maichingen sehr gut gemacht. Der A-Junioren-Keeper Levin Härtel hat am Samstag im Max-Graser-Stadion zwischen den Pfosten Ruhe ausgestrahlt, war bei den Standards auf der Hut und glänzte auch im Spielaufbau nach vorn. Doch dann kam die 79. Minute: Anstatt den Ball an der 16-Meter-Linie einfach wegzudreschen, wollte Härtel ihn mit der Hand aufnehmen – und wartete eine Sekunde zu lang. In dieser spitzelte der Maichinger Alen Neskic die Kugel am jungen Keeper vorbei und schoss sie ins leere Tor – 1:1. „Den Ball muss Levin weghauen“, sagte der Fellbacher Trainer Mario Marinic, der erst am Morgen von Alexander Michalik, seit Philipp Gutsches verletzungsbedingtem Ausfall die Nummer eins bei den Fellbachern, erfahren hatte, dass dieser krankheitsbedingt nicht einsatzfähig ist. Einen Vorwurf machte Marinic dem Teenager aber nicht: „Aus solchen Fehlern lernt er. Das macht er vermutlich nie wieder so.“