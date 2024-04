1 Sebastian Gleißner wollte längerfristig beim SVF wirken. Nun kehrt er zur neuen Runde zu seinem alten Verein TSG Backnang zurück. Foto: Günter /Schmid

Die Fußballer des SV Fellbach, Tabellenführer in der Verbandsliga, treten am Sonntag, 15 Uhr, beim Dritten Türkspor Neckarsulm an. Derweil haben diese Woche drei weitere Spieler ihren Abschied zum Saisonende erklärt – und präsentiert die Abteilungsführung einen neuen Trainer.











Nachdem in Niklas Koroll (zum 1. CfR Pforzheim) und Fabijan Domic (zum 1. FC Normannia Gmünd) bereits vor knapp vier Wochen zwei Stammspieler des Verbandsliga-Spitzenreiters SV Fellbach ihren Abschied zum Saisonende erklärt hatten – ebenso kurz darauf der Trainer Mario Marinic (Zukunft noch offen) –, haben in dieser Woche drei weitere Stammelfspieler ihre Wechsel bekannt gegeben: Sebastian Gleißner, vor der Saison als Königstransfer von der TSG Backnang gekommen, kehrt zum Oberligisten zurück. Der Kapitän Leon Braun wird sich in der neuen Saison ebenfalls einem Oberligisten anschließen und am Wochenende den Vertrag unterschreiben. Und Mustafa Uslu hat beim kommenden Gegner Türkspor Neckarsulm angeheuert.