1 Der Torwart Philipp Gutsche verlässt den SVF nach neun Jahren und läuft in der kommenden Runde für den Bezirksligisten TSV Nellmersbach auf. Foto: /Holger Strehlow

Vor dem Spiel am Samstag, 15.30 Uhr, beim VfL Pfullingen haben Philipp Gutsche und Ali Ferati ihren Abschied zum Saisonende beim Verbandsliga-Tabellenzweiten SV Fellbach publik gemacht.











Spätestens seit dem vergangenen Verbandsliga-Spieltag ist aus dem Dreikampf um den Meistertitel und dem damit verbundenen Direktaufstieg in die Oberliga ein Zweikampf zwischen den punktgleichen Teams des SV Fellbach und von Calcio Leinfelden-Echterdingen geworden. Dass der Dritte Türkspor Neckarsulm mit nunmehr acht Punkten Rückstand noch einmal ins Geschehen eingreifen könnte, ist eher unwahrscheinlich. „Da müsste schon viel schief laufen“, sagt der Fellbacher Trainer Mario Marinic vor dem Auswärtsspiel seiner Entourage an diesem Samstag, 15.30 Uhr, beim VfL Pfullingen. Die Partie ist die erste im entscheidenden Monat Mai und das erste von drei Spielen binnen acht Tagen. Bereits am Mittwoch, 19.30 Uhr, kommt es zum Spitzenduell mit Calcio Leinfelden Echterdingen im Max-Graser-Stadion, ehe am Sonntag darauf die Partie beim designierten Absteiger FV Biberach im Terminkalender steht.