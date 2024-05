1 Fabijan Domic hat mit seinen beiden Treffern maßgeblichen Anteil am Punktgewinn des SVF im Spitzenspiel gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen. Foto: /Holger Strehlow

Im Spitzenspiel der Fußball-Verbandsliga trennen sich der SV Fellbach und Calcio Leinfelden-Echterdingen vor knapp 1000 Zuschauern mit einem 3:3-Remis. Derweil haben die nächsten zwei SVF-Spieler ihren Abschied mitgeteilt, ein weiterer steht kurz vor der Vertragsunterschrift.











Link kopiert



Als am Mittwochabend kurz vor 21.30 Uhr im Max-Graser-Stadion in Fellbach der Schlusspfiff im Verbandsliga-Spitzenspiel zwischen dem gastgebenden SVF und Calcio Leinfelden-Echterdingen ertönte, hat Ioannis Tsapakidis tief durchgeatmet. „Fünf Minuten länger und wir hätten noch das 3:4 kassiert“, sagte der Sportdirektor der Gäste, der vor seinem Engagement beim Filderklub selbst drei Jahre in Fellbach engagiert war: als Co-Trainer, als sportlicher Leiter, als Trainer, dann beides in Personalunion. So aber trennten sich die beiden Spitzenteams vor einer meisterlichen Kulisse von knapp 1000 Zuschauern mit einem 3:3-Remis und führen die Tabelle weiterhin punktgleich an. Die Meisterfrage ist vertagt worden.