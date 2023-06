1 Alper Arslan wechselt vom TSV Weilimdorf zum SV Fellbach. Foto: Günter E. Bergmann

Der Verbandsligist SVF gewinnt sein letztes Saisonspiel in Nagold mit 4:1 und verpflichtet einen neuen Stürmer.









Mit dem finalen 4:1-Erfolg im Spiel beim bereits als Absteiger festgestandenen VfL Nagold am Samstag haben sich die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach im Abschlussklassement noch auf den dritten Tabellenrang verbessert. Es ist die beste Platzierung, die der SV Fellbach jemals in der Verbandsliga verbucht hat. „Es war ein überragendes Jahr. Ich ziehe den Hut vor meinen Jungs“, sagt der Trainer Mario Marinic, der sich direkt nach der Partie mit seiner Familie in den Urlaub verabschiedet hat.