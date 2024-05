1 Luka Milenkovic (rechts) schließt sich zur neuen Saison dem TSV Weilimdorf an. Foto: /Günter Schmid

Der Fußball-Verbandsligist SV Fellbach empfängt am Samstag, 15 Uhr, die abstiegsbedrohte SU Neckarsulm. Die nächsten zwei Spieler gehen zum Saisonende.











Drei Spiele noch. Dann ist die Saison in der Fußball-Verbandsliga zu Ende. Lediglich der Tabellenzweite – und das ist derzeit der SV Fellbach – muss in die Verlängerung. Am 9. und 15. Juni stehen gegen den badischen Vertreter noch zwei Aufstiegsspiele zur Oberliga auf dem Programm. Wenn es nach dem SVF-Coach Mario Marinic geht, würde er diesen Part lieber dem punktgleichen Konkurrenten Calcio Leinfelden-Echterdingen überlassen. Allerdings müsste sich der auf der Schlussgeraden noch einen Punktverlust leisten, der SVF hingegen seine Hausaufgaben mit Bravour erledigen.