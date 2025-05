Fußball-Verbandsliga: Standfußball ohne Gegenwehr

1 Noch der beste Spieler der Echterdinger: Florian Dölker (in gelb). Foto: Archiv/Günter Bergmann

Minuten vor Schluss kassiert der TV Echterdingen drei Tore gegen den FC Holzhausen und geht letztlich mit 0:6 unter. Der Trainer des Filderclubs hatte danach Redebedarf.











Link kopiert



Wenn eine Mannschaft schon vier Spieltage vor dem Saisonende als sicherer Absteiger feststeht und im Lauf der Runde weitgehend chancenlos war, dann sollte einen Trainer auch in der Endphase nichts mehr erschüttern. Sollte man meinen. Valentin Haug, der Chefcoach des Fußball-Verbandsligisten TV Echterdingen, hatte am Sonntag nach der bitteren 0:6-Heimniederlage seines Teams gegen den FC Holzhausen aber einen ziemlich dicken Hals: „Über das Gesehene werden wir noch ausführlich reden müssen. Da kann ich nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, sagte Haug und meinte speziell die letzten zwölf Minuten der Partie. Da kassierten die Gastgeber nämlich gleich vier der sechs Gegentore. „Wir waren heute insgesamt sportlich nicht gut genug für so eine Topmannschaft, aber was ich in den letzten 15 Minuten gesehen habe, das geht gar nicht“, sagte Haug und bezeichnete die Schlussviertelstunde als „Standfußball ohne Gegenwehr.“