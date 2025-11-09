Der Echterdinger Fußball-Verbandsligist verliert nach einer schwachen Leistung in Esslingen mit 0:4. Die zuletzt Formstarken Calcio-Kicker patzen mehrfach.

Glaubt man Francesco di Frisco, dann hätten die Spieler des FC Esslingen am Samstag aussorgen können. „Ihnen ist wirklich alles gelungen. Hätten sie Eurojackpot gespielt, hätten sie den auch gewonnen“, sagt der Coach des Fußball-Verbandsligisten nach der 0:4-Niederlage seines Teams. Sein Team hingegen habe einen rabenschwarzen Tag erwischt, berichtet der Trainer.

Von Beginn an lief an diesem Tag beim zuletzt so formstarken Team nichts zusammen, weshalb Di Frisco bereits in der 32. Minute Casan-Matei Ulici auswechselte. „Er hatte kein Spielglück und ich hatte das Gefühl, dass er auch körperlich angeschlagen war“, erklärt der Trainer seine Maßnahme. Für den Mittelfeldspieler kam dessen Bruder Andrei-Lucian.

Gebracht hat das Durchgreifen jedoch nichts. Kurz darauf gelang dem FC Esslingen die Führung. Calcio-Keeper Zacharias Velvelidis ließ einen Distanzschuss abklatschen und Dorde Smiljic schob ein. Nach der Pause erhöhte Smiljic auf 2:0. Der Angreifer setzte sich im Laufduell gegen Nick Olteanu durch und blieb frei vor Torhüter Velvelidis eiskalt. Auch beim 3:0 hatte Olteanu seine Aktien im Spiel. Der Verteidiger fälschte einen Schuss von Luis Miguel Pereira Almeida unhaltbar ab. Das 4:0 vom eingewechselten Till Schubarth setzte dann den Schlusspunkt in einem aus Calcio-Sicht enttäuschenden Spiel.

„Esslingen hat sich den Sieg klar verdient“, sagt Di Frisco. Die Echterdinger hatten insbesondere in der zweiten Hälfte ihre Struktur und Leidenschaft verloren. „Es war ein Déjà-vu. Das Spiel gegen Berg war fast gleich“, sagt der Trainer. Am achten Spieltag kam der Oberliga-Absteiger damals nach einer torlosen ersten Hälfte mit 1:6 unter die Räder.

Nach dem schwachen Saisonstart zeigten die Italo-Schwaben zuletzt eine deutlich aufsteigende Form. Die Niederlage gegen den Vorletzten ist dabei ein herber Rückschlag für die jetzt auf Rang zehn abgerutschten Echterdinger.

Calcios-„Spieler des Spiels“

Fehlanzeige. Kein Spieler konnte nur annähernd seine Leistung abrufen. Der beste war laut Trainer Di Frisco der Betreuer, der in der Halbzeit den besten Tee kochte.

FC Esslingen: D iakoulas – Portella, Haradinaj, Mojasevic, Kerber – Pereira Almeida (84. Düder) – Kocas (81. Trento), Zaidman, Micko (73. Nehir) – Smiljic (75. Schubarth), Sichwardt (86. Jonus).

Calcio Leinfelden-Echterdingen: Velvelidis – Todorovic, Olteanu, Zweigle, Vieira Francisco (80. Schlotterbeck) – Constantinescu – Casan-Matei Ulici (32. Andrei-Lucian Ulici), Kaligiannidis (69. Isik), Seemann (69. Zekaj), Amenta (57. Vittorio) – Mamic.