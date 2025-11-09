Der Echterdinger Fußball-Verbandsligist verliert nach einer schwachen Leistung in Esslingen mit 0:4. Die zuletzt Formstarken Calcio-Kicker patzen mehrfach.
Glaubt man Francesco di Frisco, dann hätten die Spieler des FC Esslingen am Samstag aussorgen können. „Ihnen ist wirklich alles gelungen. Hätten sie Eurojackpot gespielt, hätten sie den auch gewonnen“, sagt der Coach des Fußball-Verbandsligisten nach der 0:4-Niederlage seines Teams. Sein Team hingegen habe einen rabenschwarzen Tag erwischt, berichtet der Trainer.