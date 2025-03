Fußball Verbandsliga: Schlimme Kollision – das 1:1 wird fast zur Nebensache

1 TSV-Torhüter Tom Kaczmarek in Aktion – wenig später prallte er mit SF-Spieler Noah Feil zusammen. Die Partie wurde für 30 Minuten unterbrochen. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Im Kellerduell der Fußball-Verbandsliga trennt sich der TSV Heimerdingen 1:1 (0:1) von den SF Dorfmerkingen – der Sieg war für beide Teams möglich. Ein Zusammenprall sorgt für eine lange Unterbrechung.











Link kopiert



Im noblen Restaurant war kein Platz mehr frei, also geht man zum Essen in die Dorfwirtschaft. Besser als hungrig zu Bett zu gehen. Irgendwo in dieser Gefühlswelt befanden sich die Fußball-Freunde des TSV Heimerdingen. 1:1 endete die Partie am Samstagnachmittag gegen die SF Dorfmerkingen, unterm Strich eine gerechte Punkteteilung – dabei hätte jedes Team die Chance gehabt, alle drei Punkte einzusammeln.