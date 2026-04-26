Fußball-Verbandsliga: Riccardo Scarcellis erneute Revanche gegen den Ex

Der Fußball-Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen verliert das Derby gegen den Aufsteiger TSV Weilimdorf mit 0:2 und lässt seinen Trainer fragend zurück.
Herzlich ging es nach dem Abpfiff zwischen beiden Trainern zu. Francesco Di Frisco von Calcio Leinfelden-Echterdingen und Oliver Stierle vom TSV Weilimdorf lagen sich in den Armen, tauschten strahlend ein paar Sätze aus. Die beiden kennen sich aus Botnanger Jugendtagen. Grund zum Strahlen hatte aber eigentlich nur Stierle. Dieser sammelte im Derby durch einen verdienten 2:0-Auswärtserfolg mit den Seinen drei wichtige Punkte gegen den Abstieg ein. Der Aufsteiger hat sich somit nach dem vierten Sieg in Folge auf Tabellenplatz acht vorgearbeitet; Calcio bleibt Elfter, müsste Stand jetzt in die Relegation.