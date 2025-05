1 Gegen den FC Esslingen war der TSV Heimerdingen beim 2:5 völlig von der Rolle: TSV-Kicker Max Buschermöhle (li.) gegen FC-Akteur Jonas Eichinger. Foto: Baumann

Fußball-Verbandsligist TSV Heimerdingen macht sich keine Hoffnungen auf den Ligaverbleib mehr – jedoch erwartet Trainer Daniel Riffert weiter vollen Einsatz von jedem.











An der Weissacher Straße in Heimerdingen steht kein Wolkenkuckucksheim. Am Ortsende befindet sich das Sportgelände des TSV Heimerdingen und dort sehen sie der Realität knallhart ins Auge – auch wenn es weh tut. „Wir haben zu wenig Punkte geholt, wir sind sportlich abgestiegen“, sagt Trainer Daniel Riffert.