Fußball- Verbandsliga: Reden ist Gold beim TSV Weilimdorf – auch via Dolmetscher

Der TSV Weilimdorf hat überraschende Abgänge zu verzeichnen, die die Stabilität in der Abwehr nicht gerade fördern. Sehr wichtig werden die drei Auftaktpartien.
Oliver Stierle plaudert aus seiner Zeit beim damaligen Drittligisten Stuttgarter Kickers. Völlig kaputt sei er nach jeder Partie gewesen, sagt er. Aber nicht körperlich vom vielen Laufen, sondern „vom ununterbrochenen Reden“, klärt der Trainer des abstiegsgefährdeten TSV Weilimdorf auf. Dies hat er auch während der Vorbereitung seinen Akteuren gebetsmühlenartig erzählt. Für Stierle ist Reden nämlich Gold und mit eine Maßnahme, um den eigenen brüchigen und durchlässigen Defensivverbund zu festigen.