Bastian Joas fehlt seit Monaten und wird dem TSV Weilimdorf im Abstiegskampf nicht mehr helfen können. Trainer Stierle warnt vor der Offensive des nächsten Gegners TSV Oberensingen.

Seit Monaten trichtert Trainer Oliver Stierle den Spielern des TSV Weilimdorf die Devise ein: „Wir stecken mitten im Abstiegskampf. Wir müssen über den Kampf ins Spiel kommen.“ Gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen ließ der Fußball-Verbandsligist nach einer halben Stunde genau das vermissen und ging mit 2:6 unter. „Da merkt man, dass wir das erste Jahr in der Verbandsliga sind“, sagt der Coach des Aufsteigers. Dorfmerkingen und die anderen Teams aus der Spitzengruppe seien dagegen „komplett abgezockt“. Einen ebensolchen erfahrenen und abgeklärten Gegner erwartet die Weilimdorfer am kommenden Samstag (14 Uhr) mit dem TSV Oberensingen.

Das Team aus dem Nürtinger Stadtteil ist aktuell Vierter. Stierle warnt vor der Offensivkraft der Oberensinger. Zwar fehlt der ehemalige Zweitliga-Stürmer Simon Brandstetter (MSV Duisburg) nach seinem Platzverweis beim 0:0 gegen Spitzenreiter Young Boys Reutlingen gesperrt, aber auch Patrick Werner ist enorm gefährlich. „Er ist gnadenlos. Er macht aus jeder Chance ein Tor“, weiß Stierle. Der 26-Jährige steht aktuell bei zwölf Treffern. Stierle rechnet damit, dass Oberensingen trotz des Fehlens von Brandstetter in einem 4-4-2-System auflaufen wird. Deshalb plant er, auf eine Fünferkette in der Verteidigung umzustellen. „Wenn wir zu offensiv denken, werden wir dafür bestraft“, sagt er.

Bis auf die Langzeitverletzten Bastian Joas, Matej Barisic und Maximilian Wojcik sind alle Mann einsatzbereit. Bei Kapitän Joas steht mittlerweile fest, dass er in dieser Saison nicht mehr Fußball spielen wird. Seit Monaten hat der Mittelfeldspieler mit Problemen in der Hüfte und dem Rücken zu kämpfen. Im April wird er deshalb operiert und fällt anschließend für weitere sechs bis acht Wochen aus. Ein Einsatz in dieser Runde schließt Stierle deshalb aus.

Mit Spielern und dem Coach wurden in den vergangenen Tagen erste Vorgespräche für die nächste Saison geführt. Konkrete Vereinbarungen wurden laut dem sportlichen Leiter Michael Bachmann jedoch noch nicht getroffen. Mit Stierle soll es in zwei Wochen ein finales Gespräch über die weitere Zusammenarbeit geben.