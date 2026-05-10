Fußball-Verbandsliga: Nun droht dem TSV Weilimdorf eine Zitterpartie mit Handicap

Die Nord-Stuttgarter verlieren das Abstiegsduell in Schwäbisch Hall mit 1:3. Dabei wendet der Gegner das Geschehen auch ohne seinen schwer verletzten Torjäger.
Es war die Möglichkeit für einen Riesenschritt in Richtung Klassenverbleib. Stattdessen aber war dem Trainer Oliver Stierle die Laune auch noch beim Brunch am Tag danach verhagelt. „Eine sehr, sehr schmerzhafte Niederlage“, sagt der Coach nach dem 1:3 seiner Verbandsliga-Fußballer des TSV Weilimdorf bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall. Denn nun deutet sich eine Zitterpartie bis zum letzten Spieltag an, in welche die Nord-Stuttgarter mit einem Handicap gehen. Der momentan von ihnen belegte zehnte Tabellenplatz könnte zwar, abhängig vom Ausgang in der Oberliga, knapp für die Rettung reichen. Doch haben alle Konkurrenten des Abstiegskampfs noch eine Begegnung mehr – und damit auch eine Chance mehr zum Punkten.