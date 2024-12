Fußball-Verbandsliga: Nächster Langzeitausfall beim TV Echterdingen

1 Im Verletzungsfall von Marko Gaspar steht inzwischen Näheres fest. Foto: Günter Bergmann

Auch für den Torhüter Marko Gaspar droht die Saison bereits beendet zu sein. Wer ihn im Kader ersetzen soll und welcher Spieler inzwischen als weiterer Abgang feststeht.











Andy Brehme, einer der deutschen WM-Helden von 1990, hat es einmal so beschrieben: „Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß.“ Beim Fußball-Verbandsligisten TV Echterdingen dürfte man dieser Tage mit einem leidvollen Nicken zustimmen. Nicht nur, dass sich der Filderclub vor eineinhalb Wochen hüfttief im Abstiegssumpf steckend in die Winterpause verabschiedet hat. Inzwischen ist auch klar, dass die schwarze Verletztenserie dieser Saison nahtlos weitergeht. Im Torhüter Marko Gaspar haben die Gelb-Schwarzen den nächsten Langzeitausfall zu beklagen.