In Waiblingen kommen die Echterdinger trotz einer Vielzahl an Möglichkeiten und zwischenzeitlicher Überzahl nur zu einem 1:1. Ein Spieler erhält Trainerlob, einer Trainerschelte.
Am Ende stand der Beste des Abends sinnbildlich für die Befindlichkeit seiner Mannschaft. Eine gute Stunde lang hatte Philipp Seemann seinen wohl stärksten Saisonauftritt gezeigt. „Er war der Chef auf dem Platz“, lobt sein Trainer Francesco Di Frisco. Allein, wirkliche Freude wollte weder beim Spieler noch beim Fußball-Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen insgesamt aufkommen. Während für Seemann wegen muskulärer Probleme dann vorzeitig Schluss war, hatten die Seinen ein ernüchterndes Fazit zu ziehen: Leistung überhaupt gut, Chancenverwertung aber abermals schlecht. Und so kam das Filderteam trotz zwischenzeitlicher personeller Überzahl zum zweiten Mal innerhalb von sechs Tagen gegen einen Aufsteiger nicht über ein Unentschieden hinaus. Wie schon zuhause gegen den VfB Friedrichshafen, so lautete auch im Auswärtsspiel beim FSV Waiblingen das Ergebnis 1:1.