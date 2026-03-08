Nach ihrem 4:2-Sieg gegen den FC Esslingen haben die Nord-Stuttgarter das rettende Ufer wieder in Sicht. Eine Slapstick-Nummer beim zweiten Gegentor spielt am Ende keine Rolle mehr.
Es ist noch nicht oft vorgekommen in dieser Saison. Diesmal aber war es so weit. „Ich bin endlich einmal einfach zufrieden“, sagt der Trainer Oliver Stierle. Und das konnte er auch, haben seine Verbandsliga-Fußballer des TSV Weilimdorf im Kampf um den Klassenverbleib doch einen eminent wichtigen Sieg eingefahren. Mit dem 4:2 vom Samstag zuhause gegen den direkten Konkurrenten FC Esslingen verkürzt sich der Abstand zum nach jetzigem Stand möglichen Relegationsplatz elf auf einen Punkt. Die Nord-Stuttgarter haben das rettende Ufer wieder in Sicht.