Fußball Verbandsliga: Max Stumm führt den TSV Heimerdingen zum 3:1-Triumph

1 Ein Mann mit Torgefahr: Max Stumm (hier im Spiel gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach) besorgte zwei Treffer für den TSV selbst und gab die Vorlage zum 3:1. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der Fußball-Verbandsligist aus heimerdingen bleibt drei Spiele in Folge ungeschlagen. Mit dem 3:1-Sieg beim VfR Heilbronn hält der TSV Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen.











Der TSV Heimerdingen ist in der Verbandsliga angekommen. Die Mannschaft von Spielertrainer Pascal Dos Santos Coelho hat aus den letzten drei Partien sieben Punkte geholt. Damit gaben die Grün-Weißen erstmals seit dem zweiten Spieltag die rote Laterne ab – an den VfL Pfullingen. „Wir wollen versuchen, die Erfolgswelle so lange wie möglich zu reiten“, meinte Dos Santos Coelho nach dem Schlusspfiff zufrieden.