Entscheidung gefallen: Kriselnder SV Fellbach will in die Oberliga

1 Der SV Fellbach hat die Lizenz zur Oberliga erfolgreich beantragt. Mika Müller (rechts) ist einer der vielen aktuellen Spieler, die im Fall der Fälle nicht mehr dabei sein werden. Foto: Günter Bergmann

Obwohl beim möglichen Meister der Verbandsliga der Großteil des Teams gehen wird, plant der Club für den Aufstieg – womit man auch beim Verfolger Calcio Leinfelden-Echterdingen weiß, woran man ist. Dessen Sportdirektor zweifelt an der Sinnhaftigkeit.











Nun ist die Katze aus dem Sack. Der SV Fellbach hat die Lizenz für die Fußball-Oberliga beantragt und laut Oliver Hirschmann von der Abteilungsleitung auch schon Rückmeldung vom Württembergischen Fußball-Verband (WFV) bekommen. Diese lautet: „Alle Auflagen erfüllt, die Zulassung ist erteilt“, berichtet Hirschmann in einer Mail. Fehlen also nur noch die sportlichen Kriterien für die fünfthöchste Spielklasse. Diese kann der Verbandsliga-Spitzenreiter am Samstag mit einem Heimsieg im finalen Ligaspiel gegen den SSV Ehingen-Süd perfekt machen. Gelingt dies nicht, gibt es noch den Umweg über die Aufstiegsspiele der Vizemeister – diese finden am 12. und 15. Juni statt.