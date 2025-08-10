Fußball-Verbandsliga: „Jung und wild“ allein reicht nicht

Beim Saisonauftakt verliert das generalüberholte Calcio Leinfelden-Echterdingen gegen die TSV Oberensingen mit 1:3. Lob gibt es aber sogar vom gegnerischen Trainer.
„Mit Herz am Ball, mit Spaß dabei, unsere Liebe, sie bleibt frei – Forza Calcio“ hallte es über den Sportpark Goldäcker, wenige Minuten bevor die Gäste der TSV Oberensingen und die runderneuerte Heimelf den Platz betraten. Gewissermaßen symbolisch garniert die neue Hymne den ausgerufenen Neuanfang von Calcio Leinfelden-Echterdingen. Nach dem verkorksten einjährigen Intermezzo in der Fußball-Oberliga sollen nun in der Verbandsliga wieder ruhigere Zeiten beginnen. Zum Auftakt an diesem Sonntag war es aber dann doch wieder das altbekannte Lied: Mit 1:3 verloren die Italo-Schwaben ihr erstes Punktspiel der neuen Saison.