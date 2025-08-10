Fußball-Verbandsliga: Hoppla, das Team überrascht selbst seine Trainer

Aller Anfang ist bekanntlich schwer. Ganz besonders, wenn es wie im Fall des Verbandsligisten SV Fellbach gilt, nach 18 Ab- und 16 Zugängen eine nahezu komplett neue Mannschaft zu formen. Betrachtet man aber den Runden-Auftakt der Kicker vom Max-Graser-Stadion am vergangenen Samstag, widerspricht dieser der eingangs erwähnten Weisheit und hat vielmehr gezeigt: aller Anfang ist keineswegs schwer. Denn der neuformierte Oberliga-Absteiger um sein neues Trainerduo Kiriakos und Nicos Gountoulas präsentierte sich beim verdienten 5:2-Erfolg auf dem Platz des Aufsteigers TSV Weilimdorf nicht nur stark, sondern bereits sehr gut eingespielt und überaus harmonisch.

Die Brüder Gountoulas wissen um die Stärken und Schwächen ihrer Akteure, haben sie das Team doch mit zusammengestellt. Und dennoch waren beide ob der Leistung ihrer Schützlinge etwas überrascht. Das erste Saisonspiel sei stets ganz schön eklig, da der Gegner, vor allem auch noch wie Weilimdorf ein Aufsteiger, sehr euphorisch zur Sache gehe, sagt Kiriakos Gountoulas. Dementsprechend sei man sehr glücklich über den ersten Dreier. Bruder Nicos führt an: „Und das auch noch mit fünf Toren, einer ganz schön reifen Leistung des noch jungen Teams und einer unheimlichen Dominanz.“

Mann des Tages auf Fellbacher Seite war Rafael Terpsiadis. Der Stürmer schnürte einen Dreierpack. Er stach durch seine Torerfolge heraus, aber insgesamt präsentierte sich die SVF-Truppe in sehr guter Form, überzeugte durch Einsatz, Spielwitz, gute Spielzüge und Kaltschnäuzigkeit – acht Chancen benötigten die Gäste für die fünf Treffer. Neben der deutlich höheren Einsatzbereitschaft hatten die Gäste im Vergleich zum Liganeuling aus dem Stuttgarter Norden auch eine Schaltzentrale, die den Rhythmus und das Tempo vorgab: Jonas Kohler und Tobias Hohloch. „Beide sorgen für viel Ruhe und glänzen durch eine gute Übersicht und Ballsicherheit“, so Kiriakos Gountoulas. Tobias Hohloch war es auch, der nach 14 Minuten eine Unachtsamkeit der Weilimdorfer nutzte, das Spielgerät ergatterte, zum Solo ansetzte und passgenau auch noch Terpsiadis fand. Dieser netzte problemlos vor dem Keeper Matej Barisic ein.

Die Gäste sollten aber nicht nur einmal vom fehlerbehafteten Aufbauspiel der Gastgeber profitieren. Unmittelbar nach der Pause war erneut Terpsiadis – zum vorentscheidenden 3:0 – Nutznießer des unzureichenden Weilimdorfer Zusammenspiels zwischen Torhüter und Vorderleuten. „Wir sind stark angelaufen und haben den Gegner im Aufbau zu Fehlern gezwungen“, sagt Nicos Gountoulas. Zuvor hatte Alban Kastrati (34.) per Kopf im Anschluss an eine Freistoßflanke von Patrick Fossi das 2:0 besorgt – Schlussmann Barisic zögerte beim Herauslaufen. Torben Hohloch sowie erneut Terpsiadis nach einem Spielzug über vier Stationen vom eigenen Strafraum aus sorgten für die weiteren Fellbacher Jubelmomente.

Wenn überhaupt, dann war der einzige Kritikpunkt des Trainerduos die beiden Gegentore zum 4:1 und 5:2 durch den Ex-Regionalliga-Spieler Johnathan Zinram-Kisch per Schuss aus 20 Metern und Bastian Joas. Das letzte Tor entstand, wie weitere der wenigen gefährlichen Aktionen der Gastgeber, nach einem weiten Einwurf. „Da müssen wir noch konsequenter verteidigen. Doch wir wollen nach so einem gelungenen Start nicht meckern“, waren sich die beiden Brüder Gountoulas einig und schickten auch noch ein Sonderlob an den Innenverteidiger Thomas Bauer. Dessen Stammkunde am Samstag war der Weilimdorfer Kapitän und letztjährige Top-Torjäger aller Landesligen, Bastian Joas. „Thomas hatte keine leichte Aufgabe, hat sie aber hervorragend erledigt und den Torjäger vollkommen ausgeschaltet“, sagen die Gountoulas’ unisono.

Der Liga-Einstieg ist gelungen, nun werden die Fellbacher aber erst einmal ausgebremst: Sie sind am nächsten Wochenende spielfrei, ehe am Freitag, 22. August, der erste Saisonheimauftritt gegen den Aufsteiger FC Rottenburg ansteht.

Aufstellungen

TSV Weilimdorf:

Barisic – Ural (46. Genc), Zinram-Kisch, Bozoglu, Njie (46. Sadikovic), Milenkovic – Offei (46. Fara), Küley (46. Kiral), Wojcik (73. Kugiumtzidis), Scarcelli – Joas.

SV Fellbach:

Lang – Leon Bauer, Kastrati, Thomas Bauer, Calemba (84. Buzhala) – Tobias Hohloch, Kohler – Dursum (61. Icmez), Fossi (61. Markovic), Torben Hohloch (69. Bresic/84. Martinovic) – Terpsiadis.