Fußball-Verbandsliga: Hoppla, das Team überrascht selbst seine Trainer

Die neuformierten Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach legen einen Glanzstart beim Aufsteiger TSV Weilimdorf hin. Rafael Terpsiadis trifft beim 5:2 dreimal.
Aller Anfang ist bekanntlich schwer. Ganz besonders, wenn es wie im Fall des Verbandsligisten SV Fellbach gilt, nach 18 Ab- und 16 Zugängen eine nahezu komplett neue Mannschaft zu formen. Betrachtet man aber den Runden-Auftakt der Kicker vom Max-Graser-Stadion am vergangenen Samstag, widerspricht dieser der eingangs erwähnten Weisheit und hat vielmehr gezeigt: aller Anfang ist keineswegs schwer. Denn der neuformierte Oberliga-Absteiger um sein neues Trainerduo Kiriakos und Nicos Gountoulas präsentierte sich beim verdienten 5:2-Erfolg auf dem Platz des Aufsteigers TSV Weilimdorf nicht nur stark, sondern bereits sehr gut eingespielt und überaus harmonisch.