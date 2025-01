Fußball Verbandsliga: Hiobsbotschaft zum Trainingsstart des TSV Heimerdingen

1 Bei Minusgraden und hartem Untergrund starteten die Fußballer des TSV Heimerdingen die Vorbereitung auf die Rückrunde Foto: Baumann/Alexander Keppler

Beim Fußball-Verbandsligisten TSV Heimerdingen hat die Vorbereitung auf die Rückrunde begonnen – doch die Mannschaft von Trainer Daniel Riffert muss auf einen Routinier verzichten. Ein Wintertransfer wäre ganz nach dem Geschmack des Coaches.











Die moderne, digitalisierte Welt und die Möglichkeiten des Mobiltelefons erleichtern den Menschen vieles – und Fußball-Trainer können sportlich hilfreiche Apps in ihre Arbeit einbinden. Daniel Riffert bewegt sich trittsicher in dieser Welt. Der Coach hat den Verbandsliga-Kickern des TSV Heimerdingen einen Fitness-Plan für die Trainingspause mitgegeben, den die Spieler befolgen sollten. Die Überwachung lief per App, die Spieler loggten sich ein und per Tracker wurden die Laufstrecken an Rifferts Handy übermittelt.