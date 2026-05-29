Fußball-Verbandsliga: Hiobsbotschaft und Lieferdruck bei Calcio Leinfelden-Echterdingen

Der Verbandsligist tritt bei der bereits abgestiegenen TSG Tübingen an. Der Co-Trainer erwartet einen „heißen Tanz“ und für einen Stammspieler ist die Saison beendet.

Wird es doch noch was für den Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen mit dem Klassenverbleib? Zumindest hat der 2:1-Sieg vergangene Woche gegen den FC Esslingen bewirkt, dass das Team des scheidenden Coaches Francesco Di Frisco zwei Spieltage vor Rundenschluss auf dem Relegationsplatz steht, der aber auch den direkten Klassenverbleib bedeuten könnte, steht. Am 33. Spieltag tritt Calcio am Samstag (15.30 Uhr) bei der TSG Tübingen an.

„Die Ausgangslage haben wir uns geschaffen, brauchen aber zwei Siege, um zumindest den jetzigen Platz zehn abzusichern. Vielleicht geht ja sogar noch mehr“, sagt Adem Demir, noch Co-Trainer der Italo-Schwaben. In der nächsten Saison nimmt er die Rolle des Cheftrainers am Sportpark Goldäcker ein. Mit welchem Personal? Aktuell schwer zu sagen beziehungsweise beschäftigt sich der „Zukunfts-Coach“ damit noch nicht. Viel, auch die Kaderplanung, hänge eben von der Liga-Zugehörigkeit ab.

Würde die Verbandsliga gesichert werden, würde sicherlich auch die Zusammenstellung des künftigen Aufgebots leichter fallen. Dementsprechend sagt Demir: „Zugänge gibt es noch keine.“ Aber dafür zwangsläufig einen Abgang auf Zeit. Denn der erste Verdacht hat sich im Fall des brasilianischen Verteidigers Gustavo Vieira bestätigt: Er hat sich im Spiel gegen Esslingen die Achillessehne gerissen.

Außer Vieira treten die Italo-Schwaben beim Vorletzten TSG Tübingen mit dem gleichen Kader wie in der Vorwoche an. Obwohl bereits abgestiegen, erwartet Demir einen unangenehmen Gegner. „Die wollen sich sicherlich gebührend von ihren Fans verabschieden, dementsprechend müssen wir uns auf einen heißen Tanz vorbereitet sein.“