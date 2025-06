Fußball Verbandsliga: Heimerdingen mit 0:5-Pleite zum Abschluss

1 Kein versöhnliches Ende: Im letzten Verbandsligaspiel ging der als Absteiger feststehende TSV Heimerdingen mit 0:5 unter. Foto: Pressefoto Baumann

Im letzten Saisonspiel kassiert der als Absteiger feststehende TSV Heimerdingen eine deutliche 0:5-Niederlage gegen den TSV Berg.











Immerhin knapp einhundert Zuschauer hatten sich am Samstagnachmittag am Sportplatz an der Weissacher Straße eingefunden, um das letzte Verbandsliga-Heimspiel des TSV Heimerdingen zu verfolgen. Hinter den Grün-Weißen liegt eine ernüchternde Spielzeit. In der Rückrunde blieb die Mannschaft gar sieglos. „Die Verbandsliga ist einfach eine Nummer zu groß für uns, da hätte schon alles passen müssen, um die Klasse halten zu können“, sagt ein älterer Herr, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Seine Einschätzung findet viel Zustimmung. Doch da sich der Abstieg schon länger angebahnt hatte, ist die Enttäuschung bei den Fans nicht allzu groß.